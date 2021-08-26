«Музейные маршруты России» пришли в Псков

В Пскове стартовали мероприятия в рамках проекта «Музейные маршруты России», призванного повысить посещаемость и востребованность российских музеев.

«Основная цель проекта – добиться радикального роста посещаемости музеев, в том числе и в «низкий» сезон, что, в свою очередь, повлечет устойчивый рост и доходов и, как следствие, формирование ресурсной базы для развития музейных учреждений», - отметила министр культуры Ольга Любимова, приветствовавшая участников форума.

По ее словам, во время самоизоляции появилась возможность объединить усилия профессионального сообщества и подумать над стратегическими вопросами

В числе этих вопросов министр назвала позиционирование и продвижение музеев, повышение их узнаваемости, востребованность среди туристов, а также повышения интереса к ним детей.

«Мы систематизировали эту работу и, как результат, в рамках проекта «Музейные маршруты России» проводится цикл выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий. На них наши музейные работники, профессионалы туристической индустрии, специалисты по развитию территорий обсуждают самые острые и актуальные вопросы», - рассказала Любимова.

В этом году мероприятия проекта проходят в ряде федеральных музеев, расположенных в регионах России. Помимо Пскова проект реализуется в Калуге, Туле, Карелии, Смоленске, Саратове, Саранске и Красноярске.

