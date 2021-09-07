МТПП: Бизнес выделил ещё одну квартиру для розыгрыша в рамках «Миллиона призов»

Председатель Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов заявил, что среди участников электронного голосования разыграют 21 квартиру, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По его словам, предприниматели нашли возможность выделить для программы «Миллион призов - #ВыбираемВместе» ещё одну квартиру. Также он напомнил, что среди участников онлайн-голосования в Москве будут разыграны ещё и 100 автомобилей.

Платонов добавил, что все разыгрываемые квартиры являются однокомнатными и расположены в пределах «старой» Москвы.

Для участия в розыгрыше необходимо до 23:59 13 сентября записаться на онлайн-голосование, а затем принять участие в электронном голосовании с 17 по 19 сентября, после чего дождаться розыгрыша, который будет проводиться ежедневно с 18 по 20 сентября.

Всего в рамках акции «Миллион призов - #ВыбираемВместе» будут разыграны 250 тысяч призов. Кроме квартир и автомобилей жители столицы смогут выиграть 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов (1 балл = 1 рубль), которые можно будет обменять на покупки у партнёров акции на продукты, одежду и косметику, мебель, технику, товары для дома и животных, детские и спортивные товары, а также потратить в аптеках, кафе и ресторанах.

