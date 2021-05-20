Мособлдума смягчила требования к тишине в подмосковных новостройках
Московская областная Дума уточнила правила соблюдения тишины в жилых новостройках. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по строительству, архитектуре и ЖКХ Игорь Коханый.
Смягчённый режим тишины будет действовать в новых жилых новостройках с момента сдачи дома до постановки его на кадастровый учёт, а также в течение полугода после этого. Владельцы и жители квартир смогут проводить шумные работы с 8:00 до 13:00, а также с 15:00 до 21:00 часов в будние дни. В выходные дни работы можно будет начинать с 10:00 до 13:00, а затем с 15:00 до 22:00.
"Радио 1" передает, что, как отметили в пресс-службе Мособлдумы, постановка здания на кадастровый учёт занимает от нескольких месяцев до года. Соблюдение тишины в данный период ранее не было законодательно урегулировано.
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