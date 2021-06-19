Москву в субботу ожидает теплая и ясная погода
Ясная погода и до 31 градуса тепла ожидается в Москве в субботу, сообщает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, температура воздуха в столице днем составит +29...31 ℃. При этом в ночь на воскресенье в городе ожидается до плюс 13 градусов. Ветер южный, 2-7 м/с, атмосферное давление — около 756 мм ртутного столба.
Из-за жаркой погоды в субботу в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.
Между тем, в Подмосковье температура в субботу будет колебаться в пределах отметок 27 - 32 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров покажут до +10 градусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru