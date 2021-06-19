Москву в субботу ожидает теплая и ясная погода

Ясная погода и до 31 градуса тепла ожидается в Москве в субботу, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха в столице днем составит +29...31 ℃. При этом в ночь на воскресенье в городе ожидается до плюс 13 градусов. Ветер южный, 2-7 м/с, атмосферное давление — около 756 мм ртутного столба.

Из-за жаркой погоды в субботу в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.

Между тем, в Подмосковье температура в субботу будет колебаться в пределах отметок 27 - 32 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров покажут до +10 градусов.

