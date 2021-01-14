Москву признали лучшей в России по уровню электронных госуслуг
Российская столица сохранила первое место в рейтинге мининистерства экономического развития по качеству предоставления государственных и муниципальных электронных услуг по итогам прошлого года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Столица лидирует, набрав 87,81 балла. Второе и третье места заняли Московская и Тульская области. При составлении рейтинга специалисты Минэкономразвития оценивали составляющие, которые влияют на качество и удобство предоставления электронных услуг.
Как отметила Сергунина, развитие цифровой среды - требование времени и важный показатель городского комфорта. Москва непрерывно работает над улучшением своей экосистемы, а горожане уже привыкли получать многие услуги дистанционно. Запускаются новые сервисы, например, осенью - благотворительный, а в декабре - для поиска пропавших домашних животных.
Согласно независимым оценкам, Москва входит в группу мировых лидеров в плане цифровизации и оказания электронных услуг. С момента их запуска в столице РФ ими воспользовались уже более 1,8 миллиарда раз. Каждый месяц портал mos.ru в среднем посещают более 20 миллионов пользователей, зарегистрировано 13 миллионов личных кабинетов.
На данный момент москвичам доступно более 370 электронных услуг и сервисов. Их можно получать, помимо сайта mos.ru, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Аудитория активных пользователей обоих приложений превышает 4,1 миллиона человек.
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