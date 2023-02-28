Москвичи оценили на тройку уборку города
Средний балл за качество уборки улиц от снега в Москве составил 2,9, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Каждый третий москвич считает, что город убирают хорошо, а на отлично – каждый одиннадцатый. Удовлетворительную оценку поставили 30 процентов столичных жителей.
«Анализ комментариев показывает, что в Москве жители недовольны обилием реагентов. Качество уборки в центре заметно лучше, чем на окраинах», - говорится в исследовании.
Недостаточно внимания, по мнению москвичей, службы ЖКХ уделяют очистке внутридворовых территорий.
В тоже время жители Санкт-Петербурга поставили за уборку города 2,5 балла. На четверку оценили работу коммунальщиков — 12 процентов респондентов, а на отлично — 3 процента.
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