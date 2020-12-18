Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
Департамент транспорта Москвы сообщил, что вечером в пятницу, 18 декабря в городе ожидаются пробки 9 баллов.
Сильные затруднения специалисты прогнозируют в центре, на кольцах ТТК и МКАД, а также в районе проведения дорожных работ (на Большом каменном мосту, Северянинском путепроводе и 82-й км МКАД).
Автомобилистам в Дептрансе посоветовали возвращаться домой либо после 20 часов, либо пересесть на общественный транспорт.
Гидрометцентр обещает в пятницу гололедицу. Будет облачная погода и возможны небольшие осадки. Температура воздуха в Москве от -2 градусов до ноля, передает RT.
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