Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу

Департамент транспорта Москвы сообщил, что вечером в пятницу, 18 декабря в городе ожидаются пробки 9 баллов.

Сильные затруднения специалисты прогнозируют в центре, на кольцах ТТК и МКАД, а также в районе проведения дорожных работ (на Большом каменном мосту, Северянинском путепроводе и 82-й км МКАД).