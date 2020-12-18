Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу

Департамент транспорта Москвы сообщил, что вечером в пятницу, 18 декабря в городе ожидаются пробки 9 баллов.

Сильные затруднения специалисты прогнозируют в центре, на кольцах ТТК и МКАД, а также в районе проведения дорожных работ (на Большом каменном мосту, Северянинском путепроводе и 82-й км МКАД).

Страховщики назвали самые угоняемые авто в России

Автомобилистам в Дептрансе посоветовали возвращаться домой либо после 20 часов, либо пересесть на общественный транспорт.

Гидрометцентр обещает в пятницу гололедицу. Будет облачная погода и возможны небольшие осадки. Температура воздуха в Москве от -2 градусов до ноля, передает RT.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:МоскваПробки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры