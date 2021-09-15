Москвичам рассказали о дождливой погоде на выходных
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в выходные дни москвичей ожидает прохладная погода с сильным ветром, сообщает РИА Новости.
По её словам, температура воздуха ночью составит плюс 3-5 градусов, а днём - 10-13 градусов.
Метеоролог отметила, что в субботу ожидается переменная облачность без осадков, а вот воскресенье будет менее комфортным, так как своё влияние начнёт оказывать южный циклон.
«Ночью начнется дождь, днем он усилится, то есть погода будет облачной, дождливой и ветреной. Местами порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду», - уточнила Позднякова.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что холодная погода в Московском регионе максимум 10-12 дней, сообщает RT.
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