Москвичам рассказали о дождливой погоде на выходных

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в выходные дни москвичей ожидает прохладная погода с сильным ветром, сообщает РИА Новости.

По её словам, температура воздуха ночью составит плюс 3-5 градусов, а днём - 10-13 градусов.

Метеоролог отметила, что в субботу ожидается переменная облачность без осадков, а вот воскресенье будет менее комфортным, так как своё влияние начнёт оказывать южный циклон.

«Ночью начнется дождь, днем он усилится, то есть погода будет облачной, дождливой и ветреной. Местами порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду», - уточнила Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что холодная погода в Московском регионе максимум 10-12 дней, сообщает RT.