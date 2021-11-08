Москвичам рассказали, когда придут морозы
Метрологическая зима наступит в столичном регионе после 15 ноября. Воздух по ночам будет местами охлаждаться до - 7°С. Такой прогноз дала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Она уточнила, что метрологическая зима по правилам стартует, когда средняя температура воздуха устойчиво принимает отрицательные значения.
Пока же такого явления не наблюдается, отметила Позднякова в эфире «Радио 1». «Завтра мы увидим небольшой снег, местами возможен кратковременный прирост его покрова. После 15 ноября погоду будет формировать антициклон, температура воздуха ночью и днём будет ниже нуля. Именно тогда, позже, чем положено по климату, к нам придёт метеорологическая зима. Скорее всего, отрицательная температура задержится у нас как минимум неделю», – рассказала специалист.
Согласно предварительному прогнозу на грядущую зиму, все три месяца сезона будут отмечены плюсовыми температурными аномалиями.
«Насколько велика будет эта положительная аномалия, сказать сложно. Предсказать, сколько снега у нас выпадет в зимний период и на сколько он задержится, также пока не представляется возможным с научной точки зрения», – заключила синоптик.
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