«Москвариум» представит специальную программу ко Всемирному дню моря
Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ представит программу, приуроченную ко Всемирному дню моря, который празднуется 30 сентября. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Москвариума».
Отмечается, что в программу для детей и взрослых входят бесплатные лекции и мастер-классы. Купить билет будет необходимо лишь для осмотра экспозиции океанариума, где можно будет покормить рыб. В пресс-службе отметили, что ихтиологи центра представят новый формат взаимодействия с рыбами. Водолаз «Москвариума» проведет кормление с помощью специальных акустических сигналов.
«Это новый формат тренировки-кормления, который позволяет наладить особый контакт с рыбами, изучить их способности к обучению и обогатить их среду обитания. Во время тренировки-кормления ихтиолог центра проведет у аквариума открытую лекцию, на которой расскажет о скатах и акулах, их системе восприятия, пищевых привычках и интеллектуальных способностях», - подчеркнули в центре.
В «Москвариуме» также рассказали о том, что впервые зрителям будет позволено наблюдать за тремя недавно родившимися детенышами кошачьих акул и других морских обитателей, живущих в центре.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+22 430 / сут.
Умерли
206 тыс.+857 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 456 / сут.
- Новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 установлен в России
- В России подтвердили 22 430 случаев коронавируса за сутки
- Российский воинский контингент полностью покинул Белоруссию после учений
- Депутаты от КПРФ покинули заседание Мосгордумы в знак протеста
- Фумио Кисида станет новым премьер-министром Японии
- Основателя IT-компании Group-IB арестовали по подозрению в госизмене
- В Новосибирске отменили концерт рэпера Face
- СМИ: Талибы начали операцию против ИГ в Кабуле и Нангархаре
- Московскому ТЦ «Гагаринский» грозит закрытие за несоблюдение масочного режима
- РЖД откажутся от приготовления блюд в вагонах-ресторанах и снизят стоимость питания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru