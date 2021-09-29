«Москвариум» представит специальную программу ко Всемирному дню моря

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ представит программу, приуроченную ко Всемирному дню моря, который празднуется 30 сентября. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Москвариума».



Отмечается, что в программу для детей и взрослых входят бесплатные лекции и мастер-классы. Купить билет будет необходимо лишь для осмотра экспозиции океанариума, где можно будет покормить рыб. В пресс-службе отметили, что ихтиологи центра представят новый формат взаимодействия с рыбами. Водолаз «Москвариума» проведет кормление с помощью специальных акустических сигналов.



«Это новый формат тренировки-кормления, который позволяет наладить особый контакт с рыбами, изучить их способности к обучению и обогатить их среду обитания. Во время тренировки-кормления ихтиолог центра проведет у аквариума открытую лекцию, на которой расскажет о скатах и акулах, их системе восприятия, пищевых привычках и интеллектуальных способностях», - подчеркнули в центре.



В «Москвариуме» также рассказали о том, что впервые зрителям будет позволено наблюдать за тремя недавно родившимися детенышами кошачьих акул и других морских обитателей, живущих в центре.

