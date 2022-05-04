Москва выставит на аукционе 25 помещений и три здания

Городские власти реализуют в ходе торгов в конце мая 25 помещений и три отдельно стоящих здания в восьми округах столицы. Об этом рассказал руководитель московского Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Глава департамента напомнил, что земельно-имущественные торги пользуются высоким спросом у представителей бизнеса, на них реализуют как целые здания и земельные участки, так и небольшие помещения под коммерческую деятельность.

«По итогам 2021 года реализовано 995 объектов, а в первом квартале этого года уже более 250. В настоящее время на открытые аукционы выставлено 25 нежилых помещений и три здания в 8 округах Москвы. Площадь лотов варьируется от 39 до 653 кв. м., а начальная цена за объект стартует от 3,1 млн рублей», – объяснил Щербаков.

Десять помещений, выставленных на торги, находятся в Центральном округе, еще пять в ЮВАО, четыре объекта расположены на севере, два – на северо-востоке. Еще по одному на востоке, северо-западе, юге и юго-западе. Десять помещений расположены в подвале, восемь – на цокольном этаже с окнами, еще пять объектов находятся на первом этаже, один – на третьем. Один из лотов занял три этажа: подвальный, второй и мансардный, он расположен на проспекте Маршала Жукова.

Самый маленький из предлагаемых объектов расположен в Плетешковском переулке, подвальное помещение 39 кв. м. выставлено на торги за 3,1 млн рублей. В Хорошево-Мневниках находится самый крупный лот, его площадь составляет 653 кв. м. В ходе аукциона будут также реализованы три двухэтажных здания на Верхней Масловке (117 кв.м.), на Суворовской улице (239,4 кв.м.) и на 2-й Северной линии (171,1 кв.м.).

Все предлагаемые объекты находятся в районах с развитой инфраструктурой, сами помещения имеют свободное назначение. Такую недвижимость можно использовать под торговые, складские, офисные цели, а также сдавать в аренду.

