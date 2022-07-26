Москва выставила на торги восемь участков под строительство частных домов

На городские торги в Москве выставлено восемь земельных участков под строительство частных домов, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.



По его словам, принять участие в аукционах могут все желающие, заявочные кампании продлятся до 8,15 и 22 августа.



«Шесть из них можно приобрести в собственность, два – арендовать на 2,5 года. Площадь объектов варьируется от 698 до двух тысяч квадратных метров», – рассказал Щербаков.



На востоке Москвы предлагаются два участка, на которых разрешено строить дома площадью до 816,5 и 843,5 квадратного метра. Объекты расположены вдали от оживленных улиц, но при этом недалеко от городской инфраструктуры.



Остальные земельные участки предлагаются в Троицком районе Новой Москвы. Самый большой объект расположен в деревне Хатминки поселения Первомайское – будущий собственник сможет возвести на участке дом почти в 800 квадратных метров.



Помимо строительства домов, на участках разрешено разбить сад, выращивать цветы, овощи и фрукты, а также построить гараж.

