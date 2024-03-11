Москва выставила на торги участок под спорткомплекс в Головинском районе

На городские торги по аренде выставили участок на севере столицы под строительство спортивного объекта. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, участок находится в Головинском районе, его площадь 3,7 тысячи квадратных метров.

«С победителем подпишут договор аренды на пять лет и шесть месяцев. Он сможет построить здесь физкультурно-оздоровительный комплекс площадью до 4,4 тысячи квадратных метров. Участвовать в торгах могут как юридические, так и физические лица», – уточнил чиновник.

Участок находится возле станции «Моссельмаш» МЦД-3 в Солнечногорском проезде. Помимо возведения физкультурно-оздоровительного комплекса, арендатора обяжут привести в порядок прилегающую территорию, в том числе организовать парковку.

По окончании строительства, введения объекта в эксплуатацию и оформления права собственности арендатор сможет воспользоваться исключительным правом на приобретение участка.

Подать заявки для участия в аукционе можно до 5 апреля, торги пройдут 11 апреля. Для участия в них требуется регистрация на торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

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ФОТО: investmoscow.ru
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