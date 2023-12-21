Москва выставила на торги участок под коммерческий объект в Зеленограде

На городские торги по аренде выставили земельный участок в ЗелАО под строительство магазина. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

По его словам, площадь земельного участка составляет 2,3 тысячи «квадратов». С победителем торгов будет подписан договор на четыре года и 10 месяцев. По словам Пуртова, на участке можно будет построить магазин площадью до двух тысяч квадратных метров. В торгах могут участвовать физические и юридические лица, заявку можно подать до 22 января 2024 года.

Лот располагается в жилом микрорайоне Зеленограда на улице 1 Мая. Рядом с участком находятся остановки общественного транспорта, недалеко расположена станция «Зеленоград-Крюково» третьего Московского центрального диаметра. После того, как завершится строительство, а здание будет оформлено в собственность, арендатор сможет воспользоваться исключительным правом на приобретение участка.

Размер годовой арендной платы будет определен в ходе аукциона, который состоится 25 января. Для участия в нем необходимо будет зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг», а также иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Москва выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах.

