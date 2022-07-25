Москва выставила на торги более 50 помещений
В Москве 54 нежилых помещения выставлены на городские торги по продаже, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Предприниматели могут напрямую приобрести у столицы 54 помещения в восьми округах Москвы под ведение и расширение бизнеса. На торги выставлены объекты свободного назначения площадью от 20,6 до 617,4 кв.м.», - сказал Щербаков.
По его словам, заявочные кампании завершатся с 1 по 10 августа.
Больше всего лотов - в Центральном административном округе столицы. В частности, предлагается сразу пять помещений в одном здании на Садовой-Каретной улице в Тверском районе. Кроме того, на торги выставлен объект площадью 393,2 кв.м. на Тверской улице.
Семь объектов расположены на западе Москвы, шесть – на юго-востоке, по пять – на севере, востоке и северо-западе.
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