Москва выставила на торги 38 мест в подземном паркинге на Ленинском проспекте
Москва предлагает 38 парковочных машиномест на юго-западе города. Подземная автостоянка находится в многоэтажном жилом доме по адресу: Ленинский проспект, дом 111, корпус 1. Об этом сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике.
Открытые аукционы состоятся 19, 22 и 24 апреля. Приём заявок завершится в период с 10 по 15 апреля.
Площадь парковочных мест варьируется от 8 до 39 квадратных метров. Расположение дома обеспечивает удобный выезд на Ленинский проспект и улицу Обручева. Рядом есть АЗС, автомойки, пункты автосервиса и шиномонтажа.
Для участия в торгах необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг», а также усиленная квалифицированная электронная подпись. Вся информация о представленных лотах публикуется на Инвестиционном портале Москвы. Он выступает витриной имущества, которое город выставляет на торги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru