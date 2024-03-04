Москва выставила на торги 38 мест в подземном паркинге на Ленинском проспекте

Москва предлагает 38 парковочных машиномест на юго-западе города. Подземная автостоянка находится в многоэтажном жилом доме по адресу: Ленинский проспект, дом 111, корпус 1. Об этом сообщили в столичном Департаменте по конкурентной политике.

Открытые аукционы состоятся 19, 22 и 24 апреля. Приём заявок завершится в период с 10 по 15 апреля.

Площадь парковочных мест варьируется от 8 до 39 квадратных метров. Расположение дома обеспечивает удобный выезд на Ленинский проспект и улицу Обручева. Рядом есть АЗС, автомойки, пункты автосервиса и шиномонтажа.

Для участия в торгах необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг», а также усиленная квалифицированная электронная подпись. Вся информация о представленных лотах публикуется на Инвестиционном портале Москвы. Он выступает витриной имущества, которое город выставляет на торги.

