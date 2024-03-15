Москва выставила на торги 14 нестационарных торговых объектов в Воронцовском парке
На городские торги выставили права на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) в Воронцовском парке на юго-западе Москвы. Принять участие в аукционах смогут представители малого и среднего бизнеса, рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Всего можно будет установить 14 НТО площадью от одного до 65 квадратных метров. Среди них киоски и павильоны под открытие кафе и пунктов проката спортивного инвентаря, а также вендинговые автоматы для продажи зоотоваров. С победителями торгов подпишут договоры сроком до пяти лет», – рассказал чиновник.
Объекты разместятся в разных локациях парка. Для точек общепита предлагается установить три киоска. В них можно будет продавать блюда из полуфабрикатов, кондитерские и мучные изделия, безалкогольные напитки, снеки. Кроме того, инвесторы смогут установить два ларька для продажи мороженого и прохладительных напитков, один – для торговли хлебобулочными изделиями.
Для проката спортинвентаря и оборудования бизнесмены разместят в парке два киоска и три вндинговых автомата для продажи зоотоваров.
Заявочные кампании продлятся до 22 марта, онлайн-аукционы пройдут 27 марта на площадке «Росэлторг».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Липецкой области нейтрализовали два БПЛА
- В Сеуле отменили спектакль с примой Большого театра Захаровой
- Над Белгородской областью уничтожили семь снарядов РСЗО «Вампир»
- Медведев призвал «изничтожить» школьные туалеты на улице
- Умер участник команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев
- В Белгородской и Калужской областях уничтожили пять БПЛА и два снаряда РСЗО «Град»
- Захарова: Румыния пытается навесить на Россию свои долги
- Жителей белгородской Козинки вывезли из села из-за сильных разрушений
- Болгария отправила на Украину эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами
- Губернатор Шапша: В Калужской области подавили четыре БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru