Москва выставила на торги 14 нестационарных торговых объектов в Воронцовском парке

На городские торги выставили права на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) в Воронцовском парке на юго-западе Москвы. Принять участие в аукционах смогут представители малого и среднего бизнеса, рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Всего можно будет установить 14 НТО площадью от одного до 65 квадратных метров. Среди них киоски и павильоны под открытие кафе и пунктов проката спортивного инвентаря, а также вендинговые автоматы для продажи зоотоваров. С победителями торгов подпишут договоры сроком до пяти лет», – рассказал чиновник.

Объекты разместятся в разных локациях парка. Для точек общепита предлагается установить три киоска. В них можно будет продавать блюда из полуфабрикатов, кондитерские и мучные изделия, безалкогольные напитки, снеки. Кроме того, инвесторы смогут установить два ларька для продажи мороженого и прохладительных напитков, один – для торговли хлебобулочными изделиями.

Для проката спортинвентаря и оборудования бизнесмены разместят в парке два киоска и три вндинговых автомата для продажи зоотоваров.

Заявочные кампании продлятся до 22 марта, онлайн-аукционы пройдут 27 марта на площадке «Росэлторг».

