Москва выставила на продажу 80 машино-мест в ЗАО
В Москве выставлены на торги 80 парковочных мест в Западном административном округе, аукционы состоятся в мае, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Щербаков.
«В настоящее время ведется прием заявок по 80 лотам в районах Кунцево и Можайский. Личное парковочное место гарантирует автовладельцу сохранность его машины, экономит время и силы на поиск стоянки во дворах, может стать источником пассивного дохода при его сдаче в аренду», – рассказал он.
Сообщается, что на многоуровневых наземных стоянках на улицах Витебская и Екатерины Будановой представлены 39 лотов. Их площадь варьируется от 13,6 до 17,8 квадратного метра, а начальная цена «квадрата» стартует от 17,5 тысячи рублей.
Еще 41 объект представлен в подземных отапливаемых паркингах на Рублевском и Можайском шоссе. Их площадь составляет от 13,3 до 50,2 квадратного метра, а начальная стоимость стартует от 67,3 тысячи рублей.
При этом отмечается, что приобретение парковочных мест на городских торгах может стать хорошей инвестицией как для жителей района, так и для коммерческих организаций. На Инвестиционном портале города база объектов, реализуемых на городских торгах, обновляется ежедневно.
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