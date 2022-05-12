Москва выставила на продажу 12 нежилых помещений в районе Филевский Парк

В Москве выставили на продажу 12 нежилых помещений, которые расположены на первом этаже многоквартирного жилого дома в районе Филевский Парк. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, эти помещения на Береговом проезде, дом 1А можно будет использовать для размещения объектов коммерческой инфраструктуры.

«Площадь объектов - от 27,5 до 244 квадратных метров. Будущие собственники смогут открыть в них магазины, кафе и другие коммерческие предприятия. Инвестиции в такую недвижимость не только быстро окупаются, но и ускоряют процесс формирования инфраструктуры в развивающихся микрорайонах. Заявочная кампания продлится до 23 мая», - добавил Щербаков.

По данным источника, все лоты обладают витражным остеклением и отдельными входами. В помещениях уже выполнены работы по благоустройству, что позволит инвесторам завершить основной ремонт в более короткие сроки с наименьшими затратами.

Площадь семи выставленных на торги помещений не превышает 100 квадратных метров, четырех — 200. Самый просторный лот, который можно использовать под супермаркет или несколько объектов торговли и бытового обслуживания, занимает 244 квадратных метра.

Отмечается, что любые физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, смогут принять участие в торгах, которые состоятся 30 мая в 10:00 часов утра на электронной торговой площадке «Росэлторг».

В Москве на торгах реализуется имущество во всех столичных районах. Ознакомиться с предложениями и узнать о правилах проведения аукционов можно на Инвестиционном портале столицы. База лотов обновляется ежедневно.

