Москва встала в 9-балльных пробках

Загруженность автомобильных дорог в российской столице резко выросла к вечеру и составила 9 баллов из 10, следует из мониторинга сервиса «Яндекс.Пробки». Ситуацию осложняет дождь и мелкие аварии.

Заторы наблюдаются по всей центральной части Москвы - движение затруднено на Садовом кольце, бульварах, Третьем транспортное кольцо местами практически встало.

Что касается вылетных магистралей, то наибольшие трудности в сторону области сейчас отмечаются на Новорязанском, Ленинрадском, Новорижском и Можайском шоссе.

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ФОТО: РИА Новости
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