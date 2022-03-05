Москва встала в 10-балльных пробках

Загруженность автомобильных дорог в российской столице достигла максимального значения по десятибалльной шкале в преддверии праздничных выходных. Центр Москвы практически встал.

Третье транспортное кольцо и Московская кольцевая автодорога также забиты. Ситуация осложнена дорожными работами на целом ряде столичных трасс.

На вылетных магистралях серьёзные проблемы отмечаются как на выезде, так и на въезде в город. Относительно свободно на Киевском, Калужском, Варшавском шоссе, трассе М-4 «Дон».

