Москва встала в 10-балльных пробках

Загруженность автомобильных дорог в российской столице достигла максимального значения по десятибалльной шкале в преддверии праздничных выходных. Центр Москвы практически встал.

Третье транспортное кольцо и Московская кольцевая автодорога также забиты. Ситуация осложнена дорожными работами на целом ряде столичных трасс.

На вылетных магистралях серьёзные проблемы отмечаются как на выезде, так и на въезде в город. Относительно свободно на Киевском, Калужском, Варшавском шоссе, трассе М-4 «Дон».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиМоскваПробки
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