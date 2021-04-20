Москва усилит финансирование экологических проектов за счет размещения зелёных облигаций

Мэр российской столицы Сергей Собянин утвердил концепцию выпуска так называемых «зеленых» облигаций Москвы. Об этом объявлено по итогам заседания президиума правительства города.

Подчеркивается, что эмиссия ценных бумаг соблюдает принципы «зеленых» облигаций 2018 (Green Bond Principles 2018) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). Кроме того, условия соответствуют методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере «зеленого» финансирования в России, выпущенным государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.

В связи с предстоящим выпуском облигаций Московская биржа рассматривает возможность изменения правил листинга, которые позволят «зеленым» ценным бумагам регионов и муниципалитетов РФ обращаться в секторе устойчивого развития. С принятием такого решения, «зеленые» облигации столицы смогут покупать инвесторы, которые нацелены на экологически ответственное размещение своих средств.

Привлечённые средства власти Москвы планируют направлять на финансирование, рефинансирование городских экологических проектов, направленных на сокращение выбросов вредных и загрязняющих веществ от автомобильного транспорта. В частности, речь идёт реконструкции и строительстве станций и путей Большой кольцевой линии метро, а также о приобретении электробусов.

Согласно предварительной оценке, поле открытия движения по участкам БКЛ до конца 2023 года не менее 10 тысяч единиц автотранспорта перестанет ежедневно курировать по городу, что позволит уменьшить выбросы загрязняющих веществ на 885,5 тонн в год, а диоксида углерода – почти на 21 тысячу тонн в год.

