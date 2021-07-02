Москва не планирует «замораживать» или отменять реализацию проектов городского заказа

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что столичные власти не намерены «замораживать» или отменять реализацию городских проектов в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП), сообщает пресс-служба московского правительства.

По его словам, кроме трудностей, связанных с пандемией коронавируса, все столичные объекты также столкнулись с проблемой роста цен на строительные материалы. Это, в первую очередь, дорожно-мостовые объекты, где высокая доля применения металла, отметил заммэра.

«На сроки и график реализации городских проектов эта ситуация не повлияет. Городские власти будут гибко реагировать на изменения цен на стройматериалы», - подчеркнул Бочкарёв.

Заммэра добавил, что в прошлом году по отдельным сегментам недвижимости Москва не только сохранила объём сданных в эксплуатацию объектов, но и превзошла плановые показатели.

