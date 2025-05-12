Москва на KazanForum поделится опытом цифровизации городского управления

С 13 по 18 мая в Казани пройдет XVI Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Это ключевая площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических и культурных связей между Россией и странами исламского мира, говорится на сайте Московского центра международного сотрудничества.

Мероприятие объединит представителей бизнеса, госструктур и международных организаций для обсуждения сотрудничества в таких сферах, как исламские финансы, индустрия халяль, цифровые технологии, логистика и туризм.