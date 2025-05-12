Москва на KazanForum поделится опытом цифровизации городского управления

С 13 по 18 мая в Казани пройдет XVI Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Это ключевая площадка для укрепления торгово-экономических, научно-технических и культурных связей между Россией и странами исламского мира, говорится на сайте Московского центра международного сотрудничества.

Мероприятие объединит представителей бизнеса, госструктур и международных организаций для обсуждения сотрудничества в таких сферах, как исламские финансы, индустрия халяль, цифровые технологии, логистика и туризм.

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В форуме примет участие в том числе делегация из Москвы, которую возглавит министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин. Он примет участие в том числе в круглом столе «Россия – Малайзия», где будут обсуждаться перспективы сотрудничества двух стран в области науки, технологий и инноваций. Особое внимание уделят проектам в сфере кибербезопасности, умных городов и возобновляемых источников энергии.

В рамках сессии «Экспорт цифровых продуктов для умных городов: от идеи до выхода на глобальный рынок» Черёмин представит опыт российской столицы в области цифровизации городского управления и внедрения интеллектуальных транспортных систем.


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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ЦифровизацияКазаньФорум

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