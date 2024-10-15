Собянин: Проект бюджета на 2025 год включает развитие цифровых технологий

Москва входит в число лидеров мира по развитию и применению цифровых технологий в повседневной жизни, их дальнейшее внедрение во всех отраслях позволит улучшить доступность и качество услуг в столице, повысить эффективность системы управления. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, в столице работает более 90 цифровых проектов с применением искусственного интеллекта, в том числе сервисы в лучевой диагностике, интеллектуальная транспортная система, голосовой помощник городского контакт-центра.

«В ближайшие три года мы продолжим цифровую трансформацию для повышения доступности и качества услуг, а также эффективности системы управления городом. Заложили под это бюджетные средства», — указал Собянин.

В число наиболее приоритетных проектов и направлений вошли развитие и работа единой медицинской информационно-аналитической системы, а также модернизация, развитие, тиражирование существующих подсистем и сервисов в «Московской электронной школе» и комплексное обновление ее инфраструктуры.

Для повышения эффективности деятельности органов власти и предоставления горожанам и бизнесу максимально качественного сервиса в Москве расширяется использование ИИ в социальной сфере и городском хозяйстве. В столице реализует свыше 90 цифровых проектов с ИИ, в 2025–2027 годах работа будет продолжена, в том числе с применением нового перспективного направления — технологий искусственного интеллекта.

