Московские власти выставили на торги 88 машино-мест на востоке города
Город выставил на торги 88 машино-мест в наземном многоуровневом паркинге на 16-й Парковой улице (район Северное Измайлово, ВАО). Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, приобрести машино-места можно будет с 3 по 7 июня, а заявочные компании завершатся с 23 по 29 мая.
Расположение паркинга обеспечивает удобный выезд на МКАД и Щелковское шоссе. Поблизости расположены автосервисы, АЗС, пункты прохождения техосмотра и шиномонтажа, а также магазины автозапчастей и сопутствующих товаров.
Чтобы принять участие в онлайн-аукционах, необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru