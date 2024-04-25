Московские власти выставили на торги 88 машино-мест на востоке города

Город выставил на торги 88 машино-мест в наземном многоуровневом паркинге на 16-й Парковой улице (район Северное Измайлово, ВАО). Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, приобрести машино-места можно будет с 3 по 7 июня, а заявочные компании завершатся с 23 по 29 мая.

Расположение паркинга обеспечивает удобный выезд на МКАД и Щелковское шоссе. Поблизости расположены автосервисы, АЗС, пункты прохождения техосмотра и шиномонтажа, а также магазины автозапчастей и сопутствующих товаров.

Чтобы принять участие в онлайн-аукционах, необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

