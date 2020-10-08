Московские школы начали выдачу продуктовых наборов

Выдача продуктовых наборов началась в школах на юго-западе Москвы в четверг, сообщают «Известия». Наборы предназначены для детей из многодетных и малообеспеченных семей.



До конца недели планируется организовать выдачу наборов в Северо-Восточном и Центральном округах Москвы. Так московские власти компенсируют во время каникул горячее питание для льготных категорий школьников.



Горожане, уже получившие наборы продуктов, рассказали о содержимом коробок: в них есть мука, макароны, крупы, консервы, молоко — свежее и сгущённое, чай, какао, сок, шоколад и печенье.



Ранее власти российской столицы заявили, что пока не собираются вводить в городе пропускной режим.



Мэр Москвы Сергей Собянин 29 сентября сообщил о продлении осенних каникул столичным школьникам. Вместо одной ученики проведут две недели без занятий. Каникулы продлятся с 5 по 18 октября.

