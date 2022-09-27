Московские предприниматели откроют два кафе в парке «Фили»

Права на размещение двух нестационарных павильонов в парке «Фили» для открытия там точек общественного питания выставлены в Москве на аукционы. Заявочные кампании по лотам продлятся до 30 сентября, открытые торги пройдут онлайн на электронной площадке «Росэлторг» 5 октября, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, город предоставляет предпринимателям возможность вести бизнес в объектах, находящихся в парках и жилых кварталах, на главных улицах и остановках общественного транспорта, возле станций метрополитена.

«Сейчас на торги выставлены права на размещение двух павильонов под открытие кафе в парке «Фили» на западе Москвы. Договоры с победителями аукционов будут подписаны на пять лет», – отметил Щербаков.

Первый объект – одноэтажный павильон из деревянных конструкций с панорамными окнами площадью 413 квадратных метров – можно установить на пересечении улиц Барклая и Новозаводская. Сооружение нужно будет подключить к электроэнергии, для отопления в холодное время года будут использоваться радиаторы. Внутри здание разделят на зал для посетителей, зоны для персонала, кухню, санузлы и другие помещения.

Второй объект общей площадью 562,2 квадратного метра предлагается разместить на Большой Филевской улице. Площадь одноэтажного павильона составит 442,2 квадратного метра, остальные 120 разрешено оборудовать под закрытую летнюю веранду, на которой помимо выносного оборудования можно установить столы, диваны, кресла, предметы декора и освещения. Сооружение сложной геометрической формы с архитектурными элементами будет выполнено из деревянных и металлических конструкций. Внутри оборудуют отдельные зоны для посетителей и персонала, в основном зале установят барную стойку.

Оба павильона будут выполнены согласно предусмотренным городом архитектурным решениям, а оформить интерьер победители торгов смогут самостоятельно. Объекты должны быть установлены в течение 30 дней с момента подписания договора.

Ознакомиться с документацией, изучить характеристики и требования к нестационарным объектам, а также узнать о правилах проведения торгов можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Сейчас там представлено более 3,4 тысячи объектов городской собственности и база постоянно обновляется.

