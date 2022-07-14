Московские предприниматели могут арендовать восемь помещений по льготной ставке

Предприниматели-представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые москвичи смогут получить в аренду по льготной ставке восемь помещений в Москве. Об этом рассказал руководитель департамента города по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Щербаков.

«Москва регулярно выставляет на торги нежилые помещения, что позволяет вести и развивать бизнес на выгодных условиях. Сейчас проходит заявочная кампания по восьми помещениям площадью от 42,5 до 221 квадратного метра. Они расположены в подвалах, а также на первых и вторых этажах жилых и нежилых зданий», - добавил он.

По данным источника, в 2022 году начальная льготная ставка аренды составляет тысячу рублей за один квадратный метр в год для помещений в подвальных этажах и пять тысяч рублей за квадратный метр – на цокольных и надземных этажах. Договор аренды по таким лотам будет заключен на десять лет. Все объекты имеют свободное назначение, поэтому предприниматели смогут открыть в них магазины, парикмахерские, образовательные учреждения и другие организации.

По программе арендаторы могут получить два помещения с отдельным входом площадью 42,5 и 73 квадратных метра, а также объект площадью 100,1 квадратных метров, который занимает весь первый этаж одного из жилых домов в Северном Измайлове.

На северо-востоке Москвы участникам аукциона предложены два объекта площадью 158,2 и 221 квадратный метр соответственно. При этом одно из этих помещений занимает весь первый этаж многоквартирного дома в Останкинском районе, а другое – второй этаж нежилого здания в Бутырском районе.

Еще несколько лотов выставлено в Даниловском районе (площадь - 184,9 квадратных метров в подвальном этаже жилого дома), в Солнцеве – (площадь - 131 квадратный метр на первом этаже) и в Академическом районе (площадь - 86,4 квадратных метров в подвальном этаже).

Отмечается, что прием заявок продлен до 29 июля, а сами торги пройдут в электронной форме 5 августа в 10:00.

