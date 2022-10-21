Многофункциональный культурно-досуговый центр построят в Северном Бутове
В столичном районе Северное Бутово будет построен многофункциональный культурно-досуговый центр, сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, центр возведут на улице Грина, вл. 1, корп. 3, сейчас проводят тендер на выполнение подрядных работ по строительству здания.
Согласно проекту, здание будет поделено на три зоны: зрелищную, клубную и административную. В зрелищной зоне размесят концертный зал на 300 посадочных мест, артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения.
«Концертный зал предусмотрен для проведения спектаклей, концертов и кинопоказов. В его зрительном зале установят систему постановочного освещения», – отметил глава департамента строительства Москвы.
В клубной зоне будут оборудованы студия раннего развития детей, студия живописи и графики, хореографический класс, музыкальный класс, студия декоративно-прикладного творчества. Третья зона предназначена для административных, бытовых и технически помещений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+9 761 / сут.
Умерли
389 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+15 672 / сут.
- Губернатор Белгородской области сообщил о новом обстреле села Муром
- Французский футболист Франк Рибери объявил о завершении карьеры
- Шойгу вручил Золотые Звезды героям СВО на Украине
- В Госдуме попросили проверить необходимость призыва педагога из Кировской области
- Лукашенко пригласил сотрудников СБУ на личную беседу
- Песков назвал причину отстранения России от расследования диверсий на «Северных потоках»
- Отцов двоих детей не призовут, если их жены беременны
- Кадыров сообщил о взятии в Донбассе укреплений ВСУ
- Голикова назвала стабильной ситуацию на рынке труда
- Польша приступила к испытаниям южнокорейской БМП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru