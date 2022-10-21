Многофункциональный культурно-досуговый центр построят в Северном Бутове

В столичном районе Северное Бутово будет построен многофункциональный культурно-досуговый центр, сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, центр возведут на улице Грина, вл. 1, корп. 3, сейчас проводят тендер на выполнение подрядных работ по строительству здания.

Согласно проекту, здание будет поделено на три зоны: зрелищную, клубную и административную. В зрелищной зоне размесят концертный зал на 300 посадочных мест, артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения.

«Концертный зал предусмотрен для проведения спектаклей, концертов и кинопоказов. В его зрительном зале установят систему постановочного освещения», – отметил глава департамента строительства Москвы.

В клубной зоне будут оборудованы студия раннего развития детей, студия живописи и графики, хореографический класс, музыкальный класс, студия декоративно-прикладного творчества. Третья зона предназначена для административных, бытовых и технически помещений.

