Минздрав Северной Осетии сообщил об обеспеченности COVID-госпиталей кислородом

Больницы Северной Осетии, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, обеспечены кислородом. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

«Все учреждения, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, обеспечены кислородом, прием больных продолжается. В Республиканской клинической больнице Северной Осетии налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов. Состояние пациентов находится на контроле персонала больницы, все необходимые ресурсы задействованы», — приводит сообщение ТАСС.

Накануне стало известно, что в больнице скорой помощи во Владикавказе девять человек погибли из-за порыва трубы, поставлявшей кислород пациентам, напоминает Ura.ru. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, которая предусматривает наказание за несоблюдение техники безопасности, повлекшее смерть двух и более человек. Врио главы Минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев сообщил, что подача кислорода по основной схеме в республиканской больнице скорой помощи будет восстановлена 10-11 августа, отмечает RT.

