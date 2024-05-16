Аксенов уволил главу Минздрава Крыма
Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский покинул свой пост. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее глава регионального Минздрава пообещал уйти в отставку, если не будут решены проблемы с поставками лекарств в Крым.
Как отметил руководитель региона, он удовлетворил заявление об увольнении чиновника.
«Вчера Константин Викторович правильно поступил и доложил о том, что не доработал ситуацию. Мужское и справедливое решение, другого не будет», — написал Аксенов в Telegram-канале.
Глава Крыма добавил, что кандидата на должность исполняющего обязанности руководителя Минздрава определят в ближайшие дни.
Ранее Сергей Аксенов подписал указ, запрещающий иностранцам работать в ряде отраслей экономики в Крыму, в том числе в сферах транспорта, сельского хозяйства, производства продуктов питания, в коммунальных организациях и торговле, напоминает «Свободная пресса».
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