Аксенов уволил главу Минздрава Крыма

Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский покинул свой пост. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее глава регионального Минздрава пообещал уйти в отставку, если не будут решены проблемы с поставками лекарств в Крым.

Как отметил руководитель региона, он удовлетворил заявление об увольнении чиновника.

«Вчера Константин Викторович правильно поступил и доложил о том, что не доработал ситуацию. Мужское и справедливое решение, другого не будет», — написал Аксенов в Telegram-канале.

Глава Крыма добавил, что кандидата на должность исполняющего обязанности руководителя Минздрава определят в ближайшие дни.

Ранее Сергей Аксенов подписал указ, запрещающий иностранцам работать в ряде отраслей экономики в Крыму, в том числе в сферах транспорта, сельского хозяйства, производства продуктов питания, в коммунальных организациях и торговле, напоминает «Свободная пресса».

