Министром по бездорожью. Орешкин убедился в актуальности одной из двух российских бед

Трассой надо заниматься – такой вывод сделал глава Минэкономразвития по результатам своего автопробега от Москвы до Тольятти. «Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги. Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили», - признался Максим Орешкин на форуме моногородов, который состоялся в Тольятти. По его словам, министерство подготовит доклад к совещанию с премьером Медведевым, в рамках которого будет обсуждаться необходимость строительства новой платной трассы Москва-Казань либо реконструкции существующей М-7 «Волга». Сам Орешкин полагает, что нужно заниматься и тем и другим: строить новую и реконструировать старую. В конце июня глава правительства поручил представить согласованную позицию по реконструкции трассы М-7, включая обходы городов. Вариант со строительством платной дороги Москва-Казань обойдется в 550 млрд рублей.

Это, кстати, даже больше, чем весь объем федерального финансирования нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»: из федерального бюджета на него направят 440,9 млрд рублей за шесть лет, тогда как финансирование со стороны регионов превысит 4 трлн. Предполагается, что реализация нацпроекта позволит к 2024 году увеличить долю автодорог регионального значения в нормативном состоянии до 50,9%, ликвидировать половину мест концентрации ДТП, вдвое, до 85%, увеличить протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии, частично разгрузить федеральные и региональные трассы.

Путешествие главы Минэкономразвития по колдобинам федеральной трассы «Волга» - не единичный случай проверки качества дорог чиновничьими организмами. Изобретательность в этом вопросе проявил глава Нижнего Тагила. Владислав Пинаев в ходе проверки доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями усадил в инвалидные коляски руководителей подрядных организаций дорожного строительства. И заставил проехать участок дороги в одном из районов, где живет инвалид-колясочник. Сиятельные особы убедились, что без посторонней помощи человеку с ограниченными вoзможностями там не обойтись. По сообщению горадминистрации, в центре города тоже нашелся участок, где высокие бордюры и перепады между тротуаром и проезжей частью препятствуют передвижению колясочников. Мэр по итогам проверки обещал все выявленные проблемы с безбарьерной средой устранить.

Практику проверки качества работ ответственными за их выполнение так, чтобы на собственном опыте почувствовали все недоделки, стоило бы сделать повсеместной. Тогда, возможно, уйдут в прошлое укладка асфальта в снег, устройство пешеходных переходов из грязи в грязь, полуметровые бордюры на пути людей с ограниченными возможностями и мамочек с колясками.

