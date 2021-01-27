Министр курортов и туризма Крыма награжден медалью МЧС России
Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко награжден медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела» за добросовестную службу и высокий профессионализм, направленный на повышение уровня безопасности населения и территорий Крыма, говорится в сообщении на сайте министерства.
«Прежде всего это награда всему коллективу министерства. При этом самый главный показатель – это снижение происшествий на воде в 2020 году, которое отмечается со стороны МЧС», - отметил Волченко.
Вручение состоялось на профильном совещании под председательством главы республики Сергея Аксёнова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+17 741 / сут.
Умерли
71 076+594 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+27 922 / сут.
- Столичный суд арестовал напавшего на росгвардейца в ходе акции 23 января
- Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» за отсутствие маркировки о СМИ-иноагентах
- Пригожин грязно оскорбил Шнурова после обращения в полицию
- Гейтс предупредил о пандемии «в десять раз хуже» COVID-19
- Часы Судного дня остановили на 100 секундах до ядерной полуночи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru