Министр курортов и туризма Крыма награжден медалью МЧС России

Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко награжден медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела» за добросовестную службу и высокий профессионализм, направленный на повышение уровня безопасности населения и территорий Крыма, говорится в сообщении на сайте министерства.

«Прежде всего это награда всему коллективу министерства. При этом самый главный показатель – это снижение происшествий на воде в 2020 году, которое отмечается со стороны МЧС», - отметил Волченко.

Вручение состоялось на профильном совещании под председательством главы республики Сергея Аксёнова.

