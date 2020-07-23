В Московской области за 700 млн рублей закрыли мусорный полигон

Рекультивацию полигона «Аннино» в Рузском городском округе завершили досрочно. В четверг, 23 июля, экологи и чиновники показали бывшую свалку журналистам и обсудили на месте реализацию в регионе федерального проекта «Чистая страна», передаёт корреспондент «Радио 1».

До конца этого года, согласно решению губернатора, в регионе будут закрыты все мусорные полигоны. Два из них будут перепрофилированы под современные комплексы переработки отходов, остальные объекты ждет рекультивация. Таким образом уже через несколько месяцев область перейдёт на полную переработку мусора.

Рекультивация в Подмосковье идет в беспрецедентных масштабах в рамках федерального проекта «Чистая страна». Эти работы начались в 2017, и на сегодняшний день полигон «Аннино» стал шестым по счету завершенным объектом. Ранее были рекультивированы полигоны «Дубна Левобережная», «Каширский», «Электросталь» и «Быково» и «Кучино».

Ещё на нескольких объектах работы идут или запланированы на ближайшее время.

Следующим рекультивированным полигоном станет «Долгопрудный». Работы на нём должны завершиться в сентябре. А до конца года будет рекультивирован один из самых сложных подмосковных полигонов – «Кулаковский», рассказал зампред областного правительства – министр экологии региона Дмитрий Куракин.

«В 2020 году у нас предполагалось завершение рекультивации полигона «Аннино». Сегодня мы эти работы будем принимать у подрядчика. Всю необходимую документацию подрядчик уже Минэкологии области сдал. В конце сентября, тоже с опережением графика, мы закончим Долгопрудный. К концу года мы закончим один из самых сложных полигонов этого года «Кулаковский» – по объёму, и по сложности применяемых технологий, и по количеству юридических проблем, которые там пришлось решать. И мои коллеги выполнили эту огромную работу в беспрецедентно сжатые сроки. Параллельно с физическими процессами, которые там происходили. Я надеюсь, что будет, чем гордиться». Помимо этого, мы завершим «Дубну Правобережную». И мы завершим полигон «Княжий город». То есть мы получаем пять штук», – сообщил Дмитрий Куракин.

Полигон «Аннино» эксплуатировался 40 лет. За это время на площади 5 гектаров было захоронено почти миллион тонн отходов. В ходе рекультивации было сформировано так называемое тело полигона, устроены систем сбора и отведения фильтрата и дегазации. Вокруг полигона построена подпорная стенка и уложена геомембрана, которая препятствует выходу свалочного газа. Стоимость работ превысила 700 млн рублей.

Если технически рекультивация была относительно простой, то с юридической стороны не обошлось без трудностей. Дело в том, что изначально тело полигона выходило за границы участка. Для решения это проблемы областное правительство выкупило соседние земельные участки и провело там рекультивацию. Все работы были сделаны надёжно, что показало испытание рекордными дождями, обрушившимися на Подмосковье.

«Нам пришлось из тех 320 тысяч кубометров отходов практически 200 тысяч переместить в процессе рекультивации, чтобы сформировать геометрически правильное тело полигона, которое не расползается. Оно выдержало все природные катаклизмы, которым подверглась Руза в последнее время, и это означает, что тело полигона выдержит всё. Конечно, мы ещё наведём здесь финальный порядок, глянец, уберём грунт, который немного потёк из-за осадков. Но уже сегодня можно констатировать, что даже несмотря на то, что на верхнем плодородном слое трава ещё не пустила корни – а это всегда стабилизирует слой от движения – склон выдержал одно из самых сильных испытаний стихией», – подчеркнул Дмитрий Куракин.

Также участники брифинга рассмотрели возможности дальнейшего использования рекультивированных подмосковных полигонов. Например, от одного из предпринимаей региона поступило предложение использовать зелёные склоны «Кучино» для выпаса сельскохозяйственных животных, а на холме, оставшемся от свалки в Аннино, в дальнейшем, возможно, организуют горнолыжный курорт.

