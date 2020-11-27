Минэкономразвития РФ: власти Крыма должны устранить дефицит воды до 2021 года

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что острый дефицит пресной воды в Крыму местные власти должны снять к началу 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе рабочей поездки в регион Назаров отметил, что до восстановления запасов воды на полуострове необходимо в кратчайшие сроки перераспределить имеющиеся ресурсы, чтобы «максимально сбалансированно пройти засушливый период».

Ранее Минэкономразвития направило Севастополь и Крымы 227,7 миллиона рублей и 643,5 миллиона рублей, соответственно. В правительстве Севастополя рассказали, что в настоящее время реализуются масштабные проекты по переброске воды из Кадыковского карьера и строительству водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями.

В в ведомстве сообщили, что в Севастополе выполняется капитальный ремонт водопроводных сетей на проспекте Октябрьской революции и в Инкермане, проводится геологическое изучение и разведка водозаборов для увеличения использования подземных вод.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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