Метеоролог рассказал о грядущей зиме в Москве

По словам метеоролога, «мозаичный» снег ожидается в московском регионе уже 19 октября, однако впоследствии снег сойдет. В ночь с 19 на 20 октября на дорогах может образоваться гололедица.

Он напомнил, что такая погода является обычной для центральной части России. «Это первый звоночек от грядущей белозубой зимы, которая будет русской – снежной и умеренно холодной» - цитирует синоптика РИА Новости.

Настоящая климатическая зима, отметил Тишковец, начнется в начале второй декады ноября.



