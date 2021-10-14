Метеоролог рассказал о грядущей зиме в Москве
Предстоящая зима в Москве будет снежной и умеренно холодной. Такой прогноз сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, «мозаичный» снег ожидается в московском регионе уже 19 октября, однако впоследствии снег сойдет. В ночь с 19 на 20 октября на дорогах может образоваться гололедица.
Он напомнил, что такая погода является обычной для центральной части России. «Это первый звоночек от грядущей белозубой зимы, которая будет русской – снежной и умеренно холодной» - цитирует синоптика РИА Новости.
Настоящая климатическая зима, отметил Тишковец, начнется в начале второй декады ноября.
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