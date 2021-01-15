Мэром Уфы избран бизнесмен Сергей Греков
Мэром столицы Башкирии стал временно исполняющий обязанности главы Уфы, предприниматель Сергей Греков. Он единогласно избран на тот пост депутатами городского совета. В заседании принял участие глава Башкирии Радий Хабиров.
Конкурсная комиссия представила на суд народных избранников трех из пяти утверждённых кандидатов. В общей сложности на конкурс документы подали 11 человек, однако некоторых отсеяли из-за неполного пакета документов или несоответствия положениям местных законов.
Предшественник Грекова – 61-летний Ульфат Мустафин умер в конце октября после заражения коронавирусом. Сергею Грекову 52 года, он уроженец Ишимбая. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова. До сих пор он занимал должности исполнительного директора компании «Ишимбайнефтегаз» и руководителя «Промтехресурса», он также совладелец четырех компаний.
Греков имеет опыт депутатской работы.
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