Мэр подмосковной Лобни задержан по подозрению в коррупции

Мэр города Лобни Московской области Евгений Смышляев задержан по уголовному делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным сведениям, глава города подозревается в превышении полномочий, коммерческом подкупе и "других преступлениях коррупционной направленности". Отмечается, что Смышляев по решению ФАС ранее выплачивал штраф за нарушения при возведении многоквартирных домов в городе.

Следователи решат вопрос о мере пресечения Смышляеву после допроса. "После допроса чиновника следствием будет принято процессуальное решение, в том числе об избрании ему меры пресечения", - передает агентство со ссылкой на другой источник в силовых органах.

