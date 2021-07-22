Мэр Керчи подал в отставку

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении главы администрации Керчи Сергея Бороздина.

Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте», что в четверг утром у него состоялся разговор Бороздиным, по итогам которого тот написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По словам главы Крыма, решение о назначении нового градоначальника будет принято в ближайшее время.

В конце июня Аксенов сообщил, что сумма ущерба от непогоды в Крыму составила порядка 12,5 миллиардов рублей. По его словам, Керчь и Ялта стали городами, которые больше всего пострадали от стихии.

Как отмечает РИА Новости, Бороздин занимал пост мэра Керчи с 2017 года.

