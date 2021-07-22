Мэр Керчи подал в отставку
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении главы администрации Керчи Сергея Бороздина.
Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте», что в четверг утром у него состоялся разговор Бороздиным, по итогам которого тот написал заявление об увольнении по собственному желанию.
По словам главы Крыма, решение о назначении нового градоначальника будет принято в ближайшее время.
В конце июня Аксенов сообщил, что сумма ущерба от непогоды в Крыму составила порядка 12,5 миллиардов рублей. По его словам, Керчь и Ялта стали городами, которые больше всего пострадали от стихии.
Как отмечает РИА Новости, Бороздин занимал пост мэра Керчи с 2017 года.
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