Менее интенсивный снегопад в Москве продолжится 16 февраля
Снегопад в российской столице продолжится, однако его интенсивность несколько утихнет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозу, сугробы подрастут ещё на 2-3 сантиметра.
Вильфанд отметил, что в четверг 15 февраля сильный снегопад шёл в необычных климатических условиях – при высоком давление и температуре на 4 °С ниже нормы, передаёт «Интерфакс». Как подчеркнул специалист, снегопад с этими условиями, как правило, не сочетается.
Утром на ряде станций столичного региона высота снежного покрова значительно увеличилась. Так, на ВДНХ она сейчас достигает 54 см, на станциях в районе Тушино и МГУ - 64 см.
По прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на пятницу в Москве ожидается от 11 до 13 градусов ниже нуля, днем 16 февраля - 5 - 7 °С. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», синоптика опять прогнозируют снег, местами сильный, на дорогах заносы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Театральный фестиваль «Островский Fest» пройдет в Кинешме в августе
- Путин разрешил совершать сделки с акциями «Группы Ренессанс страхование» и Ozon
- Президент Киргизии легализовал имущество на сумму в $20 млн
- Менее интенсивный снегопад в Москве продолжится 16 февраля
- Призера чемпионатов РФ по плаванию Головина дисквалифицировали за допинг
- Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на €100 миллионов
- Столтенберг: Украину пригласят в НАТО, когда согласятся все члены альянса
- В автомобилях Tesla появилась функция разморозки
- Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» на ВДНХ до 8 июля
- Минтруд: Около половины женщин РФ в возрасте 20-24 лет не имеют детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru