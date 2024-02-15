Менее интенсивный снегопад в Москве продолжится 16 февраля

Снегопад в российской столице продолжится, однако его интенсивность несколько утихнет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозу, сугробы подрастут ещё на 2-3 сантиметра.

Вильфанд отметил, что в четверг 15 февраля сильный снегопад шёл в необычных климатических условиях – при высоком давление и температуре на 4 °С ниже нормы, передаёт «Интерфакс». Как подчеркнул специалист, снегопад с этими условиями, как правило, не сочетается.

Утром на ряде станций столичного региона высота снежного покрова значительно увеличилась. Так, на ВДНХ она сейчас достигает 54 см, на станциях в районе Тушино и МГУ - 64 см.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на пятницу в Москве ожидается от 11 до 13 градусов ниже нуля, днем 16 февраля - 5 - 7 °С. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», синоптика опять прогнозируют снег, местами сильный, на дорогах заносы.

