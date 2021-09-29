Медики рассказали, как Московская область справляется с новой волной COVID-19

В Подмосковье тяжелая ситуация с коронавирусом, наблюдается большой наплыв пациентов, однако здравоохранение справляется с этим. Об этом рассказал зампредседателя Общественной палаты Московской области, председатель комиссии ОП по здравоохранению и социальной политике Евгений Мартынов.

«Сейчас нагрузка на медицинские учреждения, на врачей безумная. При поликлиниках у нас ежедневно до 11 вечера работают бригады неотложной помощи, и там тоже колоссальная нагрузка», – пояснил Мельников.

В каждой поликлинике работает кабинет неотложной помощи, он пускает пациентов без предварительной записи.

«Туда идёт приём по живой очереди, без электронного талона. Это очень важно для тех людей, которым талон не достался», - передает слова Мельникова «Радио 1».

Также в поликлиниках есть услуга «Справка в один шаг», позволяющая быстро сделать справку для ребенка, необходимая в школу или детский сад.

