МЧС предупредило жителей Москвы о сильной грозе в ночь с четверга на пятницу

Ведомство со ссылкой на Росгидромет предупредило, что непогода сохранится до 10:00 утра пятницы 28 мая. Порывы ветра, по прогнозам синоптиков, могут достигать 15 метров в секунду.

МЧС предупредило о необходимости снижать скорость на дорогах и сохранять дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, в ведомстве напомнили об опасности совершения маневров на скользкой дороге.

Также в сообщении призвали не парковать автомобили под деревьями и хрупкими конструкциями и не оставлять без присмотра детей.