МЧС предупредило жителей Москвы о сильной грозе в ночь с четверга на пятницу
В ГУ МЧС предупредили жителей Москвы о приближающемся ливне, грозе и ветре в ближайшие часы. Сообщение опубликовано на сайте МЧС.
Ведомство со ссылкой на Росгидромет предупредило, что непогода сохранится до 10:00 утра пятницы 28 мая. Порывы ветра, по прогнозам синоптиков, могут достигать 15 метров в секунду.
МЧС предупредило о необходимости снижать скорость на дорогах и сохранять дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, в ведомстве напомнили об опасности совершения маневров на скользкой дороге.
Также в сообщении призвали не парковать автомобили под деревьями и хрупкими конструкциями и не оставлять без присмотра детей.
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