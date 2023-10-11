МЧС предупредило об усилении ветра в Москве до 20м/с
Серьёзное усиление ветра ожидается в столичном регионе сегодня вечером. Такое предупреждение распространил московский главк МЧС.
В порывах ветер может достигать 20 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с девяти часов вечера среды в течении суток - до 21:00 четверга, 12 октября.
В МЧС рекомендуют, по возможности, парковать автомобили не под деревьями. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, не оставлять детей без присмотра.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно прогнозу синоптиков, четверг ожидается дождливым с потеплением до +12…14 °C.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru