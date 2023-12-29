МЧС Москвы предупредило о резком похолодании в новогоднюю ночь
Резкое похолодание сразу на 12 градусов ожидается в столичном регионе в новогоднюю ночь. Это приведёт к образованию сильной гололедицы, предупредило главное управление МЧС по Москве.
Как говорится на сайте ведомства, в разных районах города и области температура воздуха понизится на 8 – 12 °C. В связи с этим в МЧС призвали к внимательности и осторожности.
В частности, нельзя применять для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы. При работе электрообогревателей необходимо не допускать перегрузки в электрической сети, в помещениях с ними не оставлять детей одних.
Водителям необходимо снизить скорость движения и увеличить дистанцию, необходимо не допускать внезапных манёвров. Как рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, причиной резкого похолодания станет гребень антициклона.
По данным Гидрометцентра, в субботу и воскресенье днём в столичном регионе ещё будет оттепель, а уже утром 1 января воздух остынет до - 12…-14 °C. Во вторник и среду, 2, 3 января прогнозируется дальнейшее понижение температуры до – 14… - 19 °C, ночью по области местами до – 24 градусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru