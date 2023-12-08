Лютые морозы до - 50 °C ожидаются в Сибири до вторника

Морозы в ночное время до минус 50 градусов по шкале Цельсия ожидаются в некоторых районах Сибири. В Приволжье и на Урале - до минус 40 градусов. Такой прогноз обнародовал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Среднесуточная отрицательная температурная аномалия составит 10-24 градуса. Самый лютый мороз ожидается в центральных и южных районах Красноярского края - до - 50 °C по ночам. На пару градусов выше температура будет в Якутске.

В период с 9 по 12 декабря в Омской области минимум составит - 45 °C, в Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае столбик термометра покажет - 40 °C. В Приволжском федеральном округе и на Урале аналогичные ночные холода.

В Центральном федеральном округе в ближайшие выходные температура будет на 8-13 градусов ниже нормы. Так, в Костромской области в субботу - до минус 35 °C. Как заявил Вильфанд Telegram-каналу «Радиоточка НСН», предстоящие выходные будут довольно холодными и в Москве, хотя и не до такой степени, как в вышеназванных регионах.

