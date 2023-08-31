Лучевой корпус в «Коммунарке» откроют в 2024 году
Строящийся лучевой корпус в «Коммунарке» готов более чем на 74%, его планируется открыть в следующем году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Рассчитанный на 50 коек, этот корпус станет десятым в многопрофильном клиническом центре.
«Здание готово на 74%. На финише – устройство фасадов, идет внутренняя отделка помещений и монтаж внутренних инженерных систем, работы по благоустройству. В следующем году планируем ввести здание в эксплуатацию», - сказал Загрутдинов.
В корпусе также будет организована лаборатория радиоизотопной диагностики, благодаря которой можно будет диагностировать онкозаболевания на ранней стадии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru