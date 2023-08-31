Лучевой корпус в «Коммунарке» откроют в 2024 году

Строящийся лучевой корпус в «Коммунарке» готов более чем на 74%, его планируется открыть в следующем году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Рассчитанный на 50 коек, этот корпус станет десятым в многопрофильном клиническом центре.

«Здание готово на 74%. На финише – устройство фасадов, идет внутренняя отделка помещений и монтаж внутренних инженерных систем, работы по благоустройству. В следующем году планируем ввести здание в эксплуатацию», - сказал Загрутдинов.

В корпусе также будет организована лаборатория радиоизотопной диагностики, благодаря которой можно будет диагностировать онкозаболевания на ранней стадии.

