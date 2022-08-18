Логотип установили на здании нового лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1
Произведен монтаж логотипа «ИКБ № 1» на фасаде Центрального корпуса нового инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1 на Волоколамском шоссе. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, начались работы по устройству вентилируемого фасада здания.
«Медицинское учреждение станет одним из крупнейших инфекционных стационаров в стране. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», - добавил глава департамента.
В клинике оборудуют 546 одноместных мельцеровских боксов, которые позволят полностью изолировать распространителя инфекционной болезни. В них будет обеспечена надежная изоляция пациентов, поступающих в стационар с разными инфекциями, тем самым защищая от внутрибольничного перекрестного распространения болезней.
Три корпуса общей площадью более 100 тысяч квадратных метров объединят подземным пространством и надземными переходами, чтобы пациенты и врачи могли перемещаться по больнице, не выходя на улицу.
В лечебно-диагностическом комплексе предусматривается размещение лечебной, диагностической, хирургической, акушерско-гинекологической служб, с возможностью проведения стационарного лечения, патологоанатомической службы, административных и учебных помещений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+33 106 / сут.
Умерли
383 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+22 680 / сут.
- МВД: Разгром украинских кол-центров снизил IT-преступность в России
- В Ассоциации российских банков предрекли сокращение валютных вкладов
- В Москве и Сибири задержали восемь членов ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад»
- Путин встретится в Сочи с Токаевым
- Экономист назвал условия нового обвала рубля
- «Альтернатива и переток»: Юань назвали популярной валютой среди россиян
- Российские онлайн-кинотеатры лишились старых фильмов и сериалов
- «Сила инерции»: В Ассоциации российских банков рассказали о рекордной скупке валюты
- СМИ: Россия перенаправила в Китай и Индию уголь, от которого отказался ЕС
- В Запорожье создают армию добровольцев для противодействия ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru