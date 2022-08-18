Логотип установили на здании нового лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1

Произведен монтаж логотипа «ИКБ № 1» на фасаде Центрального корпуса нового инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1 на Волоколамском шоссе. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, начались работы по устройству вентилируемого фасада здания.

«Медицинское учреждение станет одним из крупнейших инфекционных стационаров в стране. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», - добавил глава департамента.

В клинике оборудуют 546 одноместных мельцеровских боксов, которые позволят полностью изолировать распространителя инфекционной болезни. В них будет обеспечена надежная изоляция пациентов, поступающих в стационар с разными инфекциями, тем самым защищая от внутрибольничного перекрестного распространения болезней.





Три корпуса общей площадью более 100 тысяч квадратных метров объединят подземным пространством и надземными переходами, чтобы пациенты и врачи могли перемещаться по больнице, не выходя на улицу.

В лечебно-диагностическом комплексе предусматривается размещение лечебной, диагностической, хирургической, акушерско-гинекологической служб, с возможностью проведения стационарного лечения, патологоанатомической службы, административных и учебных помещений.

