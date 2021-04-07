Лекции, мастер-классы, спектакли: москвичей приглашают на мероприятия ко Дню космонавтики
Столичные библиотеки и культурные центры подготовили специальную программу мероприятий в честь 60-летней годовщины полета Юрия Гагарина в космос, которая отмечается 12 апреля. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«До конца месяца пройдет около 200 познавательных и творческих программ. Все мероприятия объединит тема космоса. Форматы самые разные — от мастер-классов и лекций до квестов и спектаклей. Интересно будет и детям, и их родителям», — отметила заммэра.
Большинство мероприятий бесплатны, однако для посещения некоторых из них потребуется предварительная регистрация. Подробная информация и расписание доступны на портале «Онлайн.Библиогород».
Так, 7 апреля в библиотеке № 161 (Загородное шоссе, дом 9, корпус 1) состоится познавательная лекция «Земля в иллюминаторе». Слушателям расскажут об истории названия созвездий, их количестве на небе, преимуществах знания карты звездного неба. Часть лекции будет посвящена кандидатам для первого полета в космос, в завершение слушатели смогут принять участие в космической викторине.
Кандидат технических наук Марина Князева 10 апреля в центральной детской библиотеке № 226 (Химкинский бульвар, дом 16, корпус 1) прочитает лекцию «Через тернии — к звездам!». Юным слушателям расскажут об истории развития отечественной и мировой авиации и космонавтики. Кроме того, посетителей ожидает квест «Путешествие по неизведанным планетам» и мастер-класс по изготовлению аппликации и ракеты в технике оригами.
Культурный центр «Вдохновение» (Литовский бульвар, дом 7) 11 апреля покажет спектакль «Три космонавта» по мотивам сказки Умберто Эко. Герои постановки и зрители отправятся в путешествие на Марс, где познакомятся с космической музыкой, марсианским языком и даже подружатся с марсианином. Билеты можно приобрести на сайте центра.
Культурный центр «Рублево» (улица Василия Ботылева, дом 43) готовит квест для детей. Ребята 12 апреля в игровой форме познакомятся с работами основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, изучат костюм космонавта, соберут модель Солнечной системы. Участникам необходима предварительная регистрация.
В Центральной городской молодежной библиотеке им. М. А. Светлова (улица Большая Садовая, дом 1) 13 апреля состоится лекция «Необыкновенные небесные явления». Гостям расскажут о природе затмений, метеорных дождей, болидов, комет и полярных сияний.
Кроме того, 30 апреля в библиотеке № 21 (улица Клары Цеткин, дом 11, корпус 1) пройдет лекция «Космонавтика. 60 лет: что случилось». Лекторы расскажут о первых космических проектах, первых космонавтах и аппаратах, а также об изучении и освоении космоса сегодня.
Мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарных требований: посетителям необходимо использовать перчатки и маски и придерживаться социальной дистанции.
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