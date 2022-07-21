Ландшафтный парк с амфитеатром построят в Некрасовке
В рамках проекта по благоустройству многофункциональной общественной зоны в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» построен амфитеатр, беседки для отдыха, детские и спортивные площадки. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, проектом предусмотрено также устройство холмов, фонтана, дорожно-тропиночной сети, а также будет произведено комплексное озеленение территории – высажены деревья и кустарники, разбиты цветники и газоны.
«Рядом со станицей метро фактически появится ландшафтный парк с рекреационными зонами для жителей района всех возрастных групп», – отметил Загрутдинов.
Парк площадью 4,5 га расположен между Рождественской и Покровской улицами.
На территории ТПУ Некрасовка ведется также строительство спорткомплекса площадью более 21 тысячи квадратных метров. В комплексе расположатся 12 функциональных зон, он станет самым крупным спортивным объектом в районе.
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